Всероссийский театральный марафон прибыл на Кубань. Краснодарский академический театр драмы имени Горького стал очередным участником эстафеты, приняв ее у Астрахани. Кубанская столица — шестьдесят второй город, где проводятся мероприятия Года театра. Об этом сообщает ГТРК "Кубань".

Каждый театр, приезжая на гастроли к коллегам-соседям, привозит с собой символическую фигурку в виде древнегреческого амфитеатра. На ней изображены 85 субъектов Федерации, рассказали в пресс-службе администрации края. Теперь краснодарские артисты поедут в Волгоград, чтобы дальше передать эстафетную палочку. Показы в рамках марафона пройдут на сцене Волгоградского государственного нового экспериментального театра.

Как известно, начался театральный марафон в январе этого года. Старт был дан во Владивостоке. Там же он и закончится в конце 2019-го года, пройдя через все регионы страны.