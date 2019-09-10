Власти оценили строительство канатной дороги в Воронеже в 350 миллионов рублей

Строительство канатной дороги в Воронеже обойдется в 350 миллионов рублей. Власти провели предварительную оценку стоимости проекта. Об этом сегодня сообщил глава города Вадим Кстенин в рамках пресс-конференции по развитию Петровской набережной.

Маршрут новой "канатки", вероятнее всего, будет проходить от Советской площади до парка "Алые паруса" с единственной остановкой на Петровском острове. Оценку стоимости строительства провели приглашенные специалисты. Они сделали трассировку и провели расчет.

Мэр Воронежа поддержал идею появления в городе канатной дороги. Однако выразил неуверенность в том, что она впишется в общую концепцию реконструкции Петровской набережной. "Она несомненно может стать центром притяжения для туристов и улучшит транспортную связь набережной и центра города, – рассказал ГТРК "Воронеж" Вадим Кстенин.