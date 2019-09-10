Нужна помощь: маленьким Мише и Севе требуется дорогостоящее лечение

Русфонд объявил сбор средств для помощи двум детям. У них общая беда — патология развития костей черепа. Если деформацию вовремя не исправить, она может остаться на всю жизнь. Лечение требуется начать прямо сейчас, для этого нужны специальные шлемы, но собрать необходимую сумму родители сами не в состоянии. Как помочь?

Миша родился здоровым ребенком — так родители думали в первые дни жизни малыша. Но уже через месяц начали замечать отклонения.

"У нас одна щечка меньше другой. У нас левая сторона меньше, чем правая. Время шло, ребенок рос, набирал вес, и проблема стала более очевидной. Дальше у нас ребенок наклоняет голову влево, и мы замечаем, что головка деформирована", — говорит мама Миши Дубеля Елена Дубель.

Изначально Мише поставили диагноз "кривошея". После курса массажа младенец стал держать голову ровно, но асимметрия черепа не пропадала. Родители снова обратились к врачам, тогда у мальчика обнаружили позиционную плагиоцефалию. При такой патологии кости черепа деформированы, и если вовремя не начать лечение, этот дефект останется на всю жизнь.

"Мы предлагаем и используем такую технологию, которая представляет из себя ношение шлема, который нужно носить на голове ребенка 23 часа в сутки. Он индивидуальный, делается на основе трехмерной компьютерной модели головы ребенка и моделируется таким образом, что в процессе роста голова принимает форму этого шлема, а шлем имеет идеально правильную форму", — рассказывает заведующий отделением хирургического лечения аномалий черепно-челюстно-лицевой области ЦНИИС и ЧЛХ Минздрава России Александр Иванов.

Чтобы избавиться от патологии, Мише нужно целый год носить корректирующий шлем. Одного недостаточно — их меняют по мере роста малыша. Цена комплексного лечения — 180 тысяч рублей.

Такая же помощь нужна и маленькому Севе. Для годовалого ребенка начать лечение уже сейчас — последний шанс исправить асимметрию.

"В такой короткий промежуток времени, в который нужно эти ортезы сделать, мы не успеем просто. Мы соберем к такому периоду, когда кости черепа уже затвердеют. И кредит мы тоже не можем взять, потому что там определенные условия", — говорит мама Севы Гурова Лариса Гурова.

Помочь малышам может каждый: для этого достаточно отправить СМС со словом ВЕСТИ/VESTI на короткий номер 5542. Общая сумма лечения — 360 тысяч, стоимость одного сообщения — 100 рублей. Их можно отправить, сколько угодно.

Врачи уверяют: с каждым днем шансов на выздоровление у Миши и Севы становится все меньше, поэтому так важно начать лечение уже сейчас.