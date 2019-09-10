Никаких ударов не наносили. Минобороны опровергло обвинения зарубежных СМИ

Российские вооруженные силы в Сирии соблюдают режим прекращения огня в зоне деэскалации Идлиб. С 31 августа боевая авиация никаких ударов по наземным объектам в этом районе не наносила, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Напомним, ранее агентство Reuters заявило, будто российская и сирийская авиация устроила масштабную бомбардировку Идлиба и севера провинции Хама. Жертвами налета стали 13 мирных жителей, утверждали журналисты. Данные им предоставила печально известная организация "Белые каски".

Российское Минобороны уже называло сообщение Reuters фейком. В июле 2019 года журналисты агентства заявили, якобы в Идлибе воюют отряды сухопутных войск России. Военные ответили, что единственное подразделение, которое работает в зоне деэскалации, — это военная полиция. Но ее задача – следить за соблюдением режима тишины.