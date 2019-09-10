Изменщик-многоженец: стало известно, почему жительница Камчатки утопила своих детей

На Камчатке возбуждено уголовное дело по факту убийства двух малолетних детей.

Трагедия произошла утром 9 сентября. 27-летняя женщина – мать пятилетнего сына и полуторагодовалой дочери – привязала к себе детей и вошла в бухту Крашенинникова.

Детский крик услышал прохожий, который вызвал спасателей и полицию. Однако когда стражи порядка прибыли к месту ЧП, добраться до женщины они смогли только на лодке.

К этому времени младший ребенок был уже мертв, а старший скончался в реанимации.

Саму женщину удалось откачать, сейчас решается вопрос о ее задержании, сообщает краевое управление СК РФ.

Как рассказал РИА Новости источник в силовых структурах Камчатского края, женщина решила утопить своих детей после того, как узнала об измене мужчины, с которым состояла в отношениях.

По сведениям СМИ, накануне она узнала, что у любимого мужчины, от которого Екатерина родила дочь и собиралась включить его в приватизацию квартиры, есть жена и другие женщины.

Знакомые говорят, что у нее после этих новостей "крыша съехала". Кроме того, друзья Екатерины рассказали журналистам, что в подростковом возрасте она подвергалась сексуальному насилию со стороны одного из членов семьи, из-за чего ушла из дома, но в полицию заявлять не стала.

В Вилючинске Екатерина, закончившая МГТУ имени Баумана, работала инженером.