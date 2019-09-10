Путин внес три кандидатуры на пост главы Крыма

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Государственного совета Крыма три кандидатуры на пост главы республики. Это Сергей Аксенов, Сергей Богатыренко и Павел Шперов.

Спикер крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что назначение состоится на следующей неделе на первой сессии нового созыва Госсовета.

Аксенов руководит Крымом с октября 2014 года, напоминает ТАСС. Богатыренко – первый секретарь Крымского республиканского комитета КПРФ, Шперов— депутат Госдумы от ЛДПР.

Выборы в Госсовет республики прошли 8 сентября. "Единая Россия" заняла первое место, набрав 54,75 процента голосов, у ЛДПР — 16,84, у КПРФ — 8,19. По закону Госсовет должен выбрать главу республики из числа трех предложенных президентом кандидатур.



