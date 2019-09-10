Путин наградил артистов и общественных деятелей

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении ряда россиян государственными наградами. Орденом "За заслуги перед отечеством" второй степени награжден депутат Госдумы Артур Чилингаров. Таким же орденом, но третьей степени, отмечены труды ректора Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Петра Глыбочко, сообщает телеканал "Россия 24".

Несколько российских ученых получили звания заслуженных деятелей науки, еще ряд научных работников представлены к наградам. 19 докторов получили звание заслуженного врача Российской Федерации, еще трое — фельдшеры и медсестры — звание заслуженного медработника.

Дрессировщик и основатель Театра кошек Юрий Куклачев награжден орденом Почета за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства. Кроме того, указ присваивает ряд почетных званий. Заслуженными артистами стали Анна Михалкова и Виктория Исакова, Андрей Щербинин и акробат Александр Скоков. В числе награжденных также электромеханики, тракторист, заведующая школьным музеем. Полностью ознакомиться с документом можно на официальном интернет-портале правовой информации.