Второй крупнейший крейсер в мире отремонтирован пока наполовину

Тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов" отремонтирован на 50%. Его должны передать ВМФ в конце 2022 года. ТАРК станет самым мощным кораблем в истории флота, заявил агентству ТАСС заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

Также он пояснил, что финансирование работ на корабле идет очень строго. В 2019 году военные выделили на "Адмирала Нахимова" свыше 29 миллиардов рублей.

Арсенал тяжелого крейсера будет включать "высокоточное оружие большой дальности", добавил Криворучко. Плюс на ТАРК установят оборонительные системы "Форт-М", "Панцирь-М" и торпедные комплекс "Пакет-НК".

Ранее стало известно, что "Адмирал Нахимов" может получить новейшие гиперзвуковые ракеты "Циркон". А министр промышленности и торговли Денис Мантуров объявил, что на тяжелый крейсер установят еще и высокоточные крылатые ракеты "Калибры".

"Адмирал Нахимов" относится к проекту 1144 "Орлан". Это крупнейшие неавианесущие корабли в мире: длина – 251 метр, ширина – около 28 метров, а полное водоизмещение – свыше 24 тысяч тонн.

Всего было построено 4 тяжелых крейсера: "Петр Великий" служит на Северном флоте, "Адмирал Нахимов" с 1999 года проходит ремонт. Остальные либо утилизированы, либо их судьба неизвестна.