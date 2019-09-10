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10 сентября 201914:34

Россиянин добился разрешения на показ своих порнофильмов через Страсбург

фото: Global Look Press

Европейский суд по правам человека встал на сторону россиянина Сергея Прянишникова. Речь идет о споре насчет выдачи лицензии в Российской Федерации на воспроизведение порнографических фильмов.

Об этом сообщается в судебном коммюнике, опубликованном на сайте ЕСПЧ во вторник, 10 сентября. В документе отмечается, что Прянишников является продюсером эротических и порнографических фильмов, а также обладает авторским правом на более чем полторы тысячи произведений подобного плана.

Данная история началась еще в 2003 году, когда россиянин направил местным властям ходатайство о получении лицензии на воспроизведение фильмов. Прянишников получил отказ. Причиной тому стало участие продюсера в следственных мероприятиях, которые касались незаконного производства, рекламы, а также распространения эротических и порнографических фильмов, материалов.

Сергей Прянишников попытался обжаловать отказ в столичном арбитражном суде, но правосудие приняло решение не в его пользу. В вердикте отмечалось, что россиянину хоть и не предъявляли обвинение в незаконном производстве и распространении порнографии, он был участником допросов в качестве свидетеля по данному делу. Позднее данное решение арбитражного суда было подтверждено в рамках процедуры апелляции, сообщает "Интерфакс".

В Европейском суде по правам человека заявили, что отказ в выдаче истцу соответствующей лицензии является нарушением десятой статьи Европейской конвенции о защите прав человека, касающейся свободы выражения мнения.

Отмечается, что Прянишников, в свою очередь, не требовал от ЕСПЧ присвоения компенсации за причинение морального или материального вреда.

В ноябре 2017 года супруга Сергея Прянишникова обвинила его в мошенничестве. Спор разгорелся из-за бывшего детского сада, который непонятным образом оказался в собственности порномагната.

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