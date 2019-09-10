Станислав Черчесов: все решится в московском матче с шотландцами

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что решающим в отборочной кампании Евро-2020 станет встреча со сборной Шотландии. Матч пройдет в "Лужниках" 10 октября.

Сборная России занимает второе место в группе I, опережая ближайших соперников команды Казахстана и Кипра на 8 очков. В четырех оставшихся встречах нашей сборной достаточно набрать 4 очка, чтобы выиграть одну из двух путевок в финальную стадию. Если россияне обыграют шотландцев в Москве, а команды Кипра и Казахстана сыграют вничью, то наша сборная досрочно оформит выход из группы.

"Игра с командой Шотландии у нас в Москве, давно мы там, в "Лужниках", не играли Матч может быть решающим. Зритель нас поддержит, все будет зависеть от нас", — сказал главный тренер российской сборной. В последний раз наша команда играла в "Лужниках" в 1/8 финала чемпионата мира 2018 и победила в серии пенальти сборную Испании.

Станислав Черчесов ответил на вопрос о возможном совмещении постов в сборной и в клубе, а также о продолжении контракта. "С чего кто-то взял про совмещение? Я когда-то об этом говорил? Нет, оставьте этот вопрос и больше его не поднимайте. Зачем новый контракт, если есть действующий и нужно давать результат? Бумага все терпит, надо выигрывать. до крупного турнира или после него".