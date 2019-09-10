В Аргентине родился теленок-мутант с человеческим лицом

В Аргентине родился теленок-мутант, чья морда напоминает человеческое лицо. Соответствующие видео появилось на просторах Интернета, а обратило на него внимание издание Daily Mail.

На кадрах видны тело и голова теленка. Животное появилось на свет с маленьким носом и ртом, с деформированным черепом. Теленок-мутант с трудом удерживал голову. Как отмечает издание, животное умерло всего через несколько часов после рождения.

Местных фермеров поразило сходство морды теленка с человеческими чертами. Эксперт по генетике Николас Манаго прокомментировал удивительное явление. По его словам, это спонтанная редкая мутация, которая вызвана действием мутагенов, химическими, физическими, биологическими агентами. Они изменили последовательность генов, что и сказалось на облике животного.

В марте 2017 года в хозяйстве британских фермеров родился ягненок-мутант с пятью ногами. Хозяева решили не забивать его на мясо, а сделать домашним питомцем.