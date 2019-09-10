Поклонская предостерегла Сенцова от возвращения в Крым на танке

Депутат Госдумы РФ от крымского региона Наталья Поклонская предостерегла осужденного в России за терроризм Олега Сенцова, который заявил о намерении вернуться в Крым на танке.

Как передает РИА Новости, парламентарий считает, что слова Сенцова означают, что он боится.

По мнению Поклонской, простые и приличные люди едут на полуостров без всяких "танков". Она предостерегла всех "преступников и террористов", что им никакая бронетехника не поможет.

10 сентября 43-летний Сенцов, который был передан 7 сентября Россией Украине вместе с нарушившими госграницу РФ военными моряками, сообщил общественности, что вернется в Крым "только на танках".

Весной 2014 года, после присоединения полуострова к России, Сенцов был задержан по подозрению в терроризме и в августе 2015 года приговорён к 20 годам колонии строгого режима.