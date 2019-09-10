В Петербурге сын вернулся к матери после того, как его кремировали

62-летняя жительница Кронштадта успела похоронить своего 42-летнего сына, но спустя некоторое время он вернулся к ней живым и невредимым. Свою пропажу мужчина объяснил экзистенциальным путешествием.

Как сообщает издание "Фонтанка", в середине марта в полицию с заявлением о пропаже сына обратилась женщина. Она заявила, что исчезнувший страдает психическими заболеваниями и перестал выходить на связь.

Через полтора месяца женщину позвали в морг на опознание тела сына, она подтвердила, что погибший действительно является ее ребенком. 62-летняя жительница Кронштадта кремировала покойника и получила свидетельство о смерти.

8 сентября в дверях квартиры, принадлежащей женщине, появился ее сын. Он объяснил свое исчезновение тем, что все время жил на улице в районе метро "Ленинский проспект" и размышлял о смысле жизни.