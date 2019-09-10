Предъявлено обвинение косметологу, в кабинете которой умерла пациентка

Следственный комитет предъявил обвинение косметологу, у которой на приеме умерла пациентка. Трагедия произошла в июле этого года: 29-летняя Элина Бабичева пришла якобы на массаж лица, во время процедуры девушке стало плохо, и она скончалась прямо в кабинете медцентра. Позже на лице у нее обнаружили многочисленные следы уколов. Теперь подозреваемую — Юлию Качан — обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.



"Следственными органами расследуется уголовное дело в отношении 35-летней женщины, оказывающей косметологические услуги. Она ввела девушке лекарственное вещество, после которого у нее возник анафилактический шок, и она скончалась в кабинете платного медицинского центра", — рассказала официальный представитель ГСУ СК РФ по городу Москве Юлия Иванова.

По некоторым данным, пациентка пришла на сеанс шприцевой липосакции, которую косметолог не имела права проводить — у нее нет высшего медицинского образования. Элине вкололи лидокаин, который вызвал шок. Скорую ей вызвали с большим опозданием. Подозреваемую Юлию Качан допросили, до суда она находится под подпиской о невыезде.