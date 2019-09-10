КХЛ. "Адмирал" оказался сильнее "Трактора"

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге начался матчем во Владивостоке. "Адмирал" принимал челябинский "Трактор" и победил 2:1.

Все три шайбы были заброшены во втором периоде. На голы приморцев Дениса Вихарева и Мартина Бакоша "Трактор" ответил шайбой Лукаша Седлака. В среду команды встретятся снова.

У "Трактора" 5 очков и пятое место в Восточной конференции. "Адмирал" набрал 4 очка и расположился на 9 позиции.