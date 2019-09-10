Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Максима Гуменюка

15 июля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Максима Гуменюка из Иркутска. У Максима тяжелое опасное заболевание – острый лимфобластный лейкоз. Максим уже перенес несколько курсов высокодозной химиотерапии, лечение помогло выйти в стойкую ремиссию, но остается угроза рецидива. Сейчас по жизненным показаниям Максиму необходимо принимать дорогой противоопухолевый препарат дазатиниб, который не предоставляется за счет госбюджета.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (715 378 руб.) собрана. 192 944 руб. собрали телезрители ГТРК "Иркутск", 557 450 собрали читатели Вестей.Ru и rusfond.ru. Всего собрано 518 976 руб. Мама Максима благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".