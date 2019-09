Водитель Tesla уснул за рулем на скорости почти 100 км/ч

Житель Массачусетса снял на видео уснувшего за рулем Tesla водителя, в то время как электрокар двигался на скорости 96 километров в час по платной трассе.

Запись была сделана в минувшее воскресенье, 8 сентября, на автомагистрали под Ньютоном. По словам автора записи, он следовал рядом с двигавшейся на автопилоте машиной около минуты, пытаясь разбудить водителя или его пассажира звуком клаксона, но безуспешно.

Some guy literally asleep at the wheel on the Mass Pike (great place for it).



Teslas are sick, I guess? pic.twitter.com/ARSpj1rbVn