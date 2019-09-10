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10 сентября 201915:47

Водитель Tesla уснул за рулем на скорости почти 100 км/ч

Twitter

Житель Массачусетса снял на видео уснувшего за рулем Tesla водителя, в то время как электрокар двигался на скорости 96 километров в час по платной трассе.

Запись была сделана в минувшее воскресенье, 8 сентября, на автомагистрали под Ньютоном. По словам автора записи, он следовал рядом с двигавшейся на автопилоте машиной около минуты, пытаясь разбудить водителя или его пассажира звуком клаксона, но безуспешно.

Ряд пользователей отказались верить в правдоподобность записи, сочтя ее постановочной. Дело в том, что электромобиль каждые 30 секунд подает звуковой сигнал, если руки водителя находятся не на руле. По их мнению, этот писк способен вывести человека даже из глубокой фазы сна. Но автор ролика настаивает на ее подлинности, отмечая, правда, что он не знает, чем закончилась поездка, поскольку уехал вперед.

Компания-производитель действительно требует от водителей электрокара быть готовым в любой момент взять управление на себя и постоянно держать руки на руле, невзирая на все достоинства их автопилота.

Представители полиции Массачусетса заявили, что в курсе появившейся записи, но пока не нашли уснувшего водителя.

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