Тренер российских волейболисток Панков ушел в отставку

Главный тренер женской сборной России по волейболу Вадим Панков оставил свой пост. Исполняющим обязанности будет итальянский специалист Серджио Бузато, входивший в тренерский штаб Панкова.

На недавно завершившемся чемпионате Европы сборная России дошла до четвертьфинала, где уступила сборной Италии 1:3. Вадим Панков, занимавший пост главного тренера с января 2018 года, подал в отставку по состоянию здоровья. Временно руководить командой будет Бузато.

Президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко дал ТАСС оценку работе Вадима Панкова на посту главного тренера. "У нас было в этом году две задачи: отбор на Олимпийские игры и выход в финал чемпионата Европы. Мы не пробились в медали чемпионата Европы, поэтому можно оценить работу со смешанными ощущениями. Ему было довольно-таки тяжело, были Лига наций, Кубок мира впереди".

Новый тренер российских волейболисток будет назначен в ноябре. Всероссийская федерация волейбола рассмотрит кандидатуры, после чего сделает свой выбор.