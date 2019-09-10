Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Арину Шарапову

19 августа на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Арины Шараповой из Сергиева Посада. У девочки тяжелый нейромышечный левосторонний грудопоясничный сколиоз. Арина уже перенесла две операции на позвоночнике. Два года назад ей установили раздвижную металлоконструкцию, которая помогла остановить искривление позвоночника. Арина быстро растет, а конструкция "отстает". Пришло время ее раздвинуть, но тут случилась новая беда: титановый стержень, скрепляющий конструкцию, сломался. Сейчас каждое движение причиняет Арине нестерпимую боль. Конструкцию нужно срочно заменить.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (891 189 руб.) собрана. 21 200 руб. собрали слушатели радио "Говорит Москва", 6 249 руб. собрали слушатели "Радио 1", 869 195 руб. собрали читатели Вестей.Ru, 360tv.ru, газеты "Собеседник" и rusfond.ru. Всего собрано 896 644 руб. Мама Арины благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".