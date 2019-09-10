Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Виолетту Бачуркину

31 июля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Виолетты Бачуркиной из Таганрога. У девочки муковисцидоз – тяжелое генетическое заболевание, поражающее легкие и кишечник. Состояние Виолетты осложняет синегнойная инфекция, разрушающая ткани легких. Лекарства не помогали справиться с этой инфекцией, пока врачи не подобрали девочке сильный и эффективный антибиотик брамитоб. Но приобрести дорогое лекарство родители Виолетты не в силах.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (450 650 руб.) собрана. 46 111 руб. собрали телезрители ГТРК "Дон-ТР", 100 000 руб. перечислили друзья и родственники Димы Шевякова, 372 865 руб. собрали читатели Вестей.Ru, rbc.ru и rusfond.ru. Всего собрано 518 976 руб. Мама Виолетты благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".