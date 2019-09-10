Аргентинские баскетболисты вышли в полуфинал чемпионата мира

В Китае продолжается чемпионат мира по баскетболу среди мужчин. Сборная Аргентины вышла в полуфинал турнира, обыграв команду Сербии 97:87 (25:23, 29:26, 14:18, 29:20).

В составе сборной Аргентины самым результативным стал Луис Скопа, набравший 20 очков. Факундо Кампаццо набрал 18 очков и сделал 12 точных передач. На счету серба Богдана Богдановича 21 очко.

В полуфинале аргентинцы сыграют с победителем встречи между сборными США и Франции. Сборная Аргентины становилась чемпионом мира в 1950 году. В 2002 году аргентинцы завоевали серебряные награды.