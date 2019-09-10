"Здорово и вечно": в память о Егоре Летове музыканты записали трибьют-альбом

Сегодня, 10 сентября, российскому поэту и музыканту Егору Летову могло бы исполниться 55 лет. Пожалуй, его можно назвать самым влиятельным русским панком. Летов был единственным постоянным участником группы "Гражданская оборона", которую основал совместно с Константином Рябиновым.

Недавно именем Летова хотели назвать аэропорт в Омске, но голосование подвело. Зато данную инициативу взял на себя владелец частного аэродрома в Омской области. Правда, данный участок запретили использовать в качестве взлетно-посадочной полосы.

Егора Летова знают по бессмертным и культовым песням "Все идет по плану", "Долгая счастливая жизнь", "Моя оборона", "Зоопарк", "Все как у людей". В честь дня рождения российского музыканта вышел трибьют-альбом под названием "Без меня". В его записи приняли участие 27 групп и исполнителей, в числе которых Гречка, Ленинград, Найк Борзов, Noize MC, Нейромонах Феофан, Animal Джаz и многие другие.

Создатели трибьюта рассказали, что актуальность творчества Летова становится все более очевидной. Знаковой фигурой исполнитель смог стать не только для тех, кто рос на его музыке, но и для тех, кто услышал ее впервые уже задолго после его смерти, сообщает издание "Афиша Daily". В альбоме присутствуют как ранние, так и поздние песни Летова.

Егор Летов родился в Омске 10 сентября 1964 года. Во второй половине 1980-х годов он состоял в отношениях с Янкой Дягилевой. В 1997 году музыкант женился на Наталье Чумаковой, которая вошла в состав "Гражданской обороны" в качестве бас-гитариста.

Егор Летов скончался в Омске 19 февраля 2008 года на 44-м году жизни. Впоследствии установили, что причиной смерти музыканта стала острая дыхательная недостаточность, появившаяся от отравления алкоголем.