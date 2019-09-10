Зампред Госдумы: музей Неизвестного солдата в Вязьме один из лучших в стране

Заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов в ходе визита в Смоленскую область посетил уникальный музей Неизвестного солдата в Вязьме. Он оценил редчайшие предметы периода Великой Отечественной войны - рукописи, фотографии, военные и трудовые награды, нательные кресты и другие личные вещи солдат. Кроме того, ему показали редкие виды стрелкового оружия.

Подавляющее большинство экспонатов были найдены в ходе поисковых экспедиций. В Смоленске поисковое движение работает уже более 30 лет. Каждый год его энтузиасты поднимают 250-300 бойцов. Многим впоследствии удается установить фамилию, имя и найти родственников.

Как передает ГТРК "Смоленск", музей располагается в центре героико-патриотического воспитания и социальной помощи молодежи "Долг". Ежегодно его посещают более 2 тысяч туристов. Кстати, экскурсии там бесплатные. Зампред Неверов поделился впечатлениями после посещения музей Неизвестного солдата: "Это, наверное, один из лучших музеев нашей страны. А может быть даже и лучший. Это связь поколений, которая неразрывно с нами".