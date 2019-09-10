Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Веру Нечаеву

22 июля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Веры Нечаевой из Москвы. Девочка уже несколько месяцев страдает от тяжелых и мучительных приступов, вызванных нарушением сердечного ритма – сильнейшей тахикардией. Состояние Веры стремительно ухудшается, ей угрожает сердечная недостаточность. Предотвратить опасные осложнения и стабилизировать ритм сердца поможет срочная операция, которую готовы провести кардиохирурги Морозовской больницы (Москва). Только госквоты на этот год уже закончились.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (514 572 руб.) собрана. 517 931 руб. собрали читатели Вестей.Ru и и rusfond.ru. Всего собрано 517 931 руб. Мама Веры благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".