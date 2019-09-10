ЦИК: передача пустых бланков Навальному - это преступление

Как преступление предлагает рассматривать зампред ЦИК России Николай Булаев передачу пустых бланков наблюдателей от КПРФ на выборах в Мосгордуму 8 сентября штабу блогера Алексея Навального. Это было сделано по распоряжению главы московского горкома КПРФ Валерия Рашкина.

Булаев настаивает на том, что это действие подпадает под Уголовный кодекс России, сообщает ТАСС. По словам зампреда ЦИК, в законодательстве прописаны ограничения по направлению списка конкретных наблюдателей. Кроме того, добавил Николай Булаев, незаполненные бланки не могут быть в свободном полете: только после того, как вписаны фамилии наблюдателей, документ становится нормальным.

Подобные действия КПРФ, настаивает зампред Центризбиркома России, наносят вред тому, за что борются все партии в избирательных комиссиях и ставят легитимность голосования под сомнение.

Незаполненные бланки наблюдателей на выборы от партии КПРФ ранее полиция обнаружила в офисе Фонда борьбы с коррупцией (ФБК).

8 сентября 2019 года прошли более 5 тысяч выборов разного уровня в 85 российских регионах. В 13 субъектах Федерации выбирали заксобрания, в 22 — гордумы, в трех региональных столицах — глав муниципальных образований, а в 16 регионах – губернаторов.

Довыборы в Госдуму также прошли в четырех одномандатным округам — в Хабаровском крае, Новгородской, Орловской и Свердловской областях.