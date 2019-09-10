Читатели Вестей.Ru и Русфонда спасли Арину Васильеву

25 июля на Вестях.Ru и rusfond.ru мы рассказали историю Арины Васильевой из Казани. У девочки врожденное поражение слуха – кондуктивная тугоухость, отсутствует слуховой проход справа, не сформирована раковина правого уха. Родители сделали все возможное, чтобы Арина нормально развивалась, научилась разговаривать. Врачи обещали со временем протезировать ушную раковину, но это даст лишь внешний эффект. К счастью, когда в Москве консультировали американские хирурги-отологи, родители привезли к ним Арину на обследование. Прогнозы врачей из США – самые оптимистичные: если вовремя сделать операцию, девочка будет полноценно слышать.

Рады сообщить: вся необходимая сумма (5 508 454 руб.) собрана. 4 718 240 руб. собрали родители Арины, 395 107 руб. внес БФ "Татнефть", 44 698 руб. собрали телезрители ГТРК "Татарстан", 5 950 руб. собрали телезрители НТР, 351 643 руб. собрали читатели Вестей.Ru, business-gazeta.ru, rbc.ru и rusfond.ru. Всего собрано 5 515 638 руб. Мама Арины благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья. Если не будет ваших возражений, "излишки" пойдут на реализацию программы Русфонда "Организация пожертвований при помощи средств массовой информации и интернета от физических и юридических лиц для оказания адресной помощи остронуждающимся людям по их письмам".