Умер мастер документальной фотографии Роберт Франк

В возрасте 94 лет скончался американо-швейцарский фотограф Роберт Франк. Он является одним из крупнейших фотографов второй половины 20 века, а также мастером документальной фотографии. Причина смерти мужчины не уточняется, сообщает The New York Times.

Роберт Франк учился и работал на различных киностудиях Цюриха и Женевы. Впоследствии некоторое время он провел в Нью-Йорке, где сотрудничал с крупнейшими журналами. На его счету работа с Harper's Bazaar, Life, Vogue.

Франк в 1955 году получил стипендию Фонда Гуггенхайма, которая поддерживает современное искусство. Это позволило фотографу совершить большую поездку через США, во время которой Роберт Франк создал масштабную фотографическую панораму — около 28 тысяч снимков, 83 из них вошли в книгу "Американцы". Предисловие к изданию написал американский писатель, поэт Джек Керуак.

Кроме того, Роберт Франк являлся кинорежиссером и оператором. На его счету фильмы "Мне и моему брату", "Сахарная гора" и другие.