Пенсионерки на глазах у детей распилили качели на площадке под Петербургом

Детские крики и скрип качелей вынудили жительниц Волосовского района Ленинградской области взяться за пилу. Буквально за пару минут источник шума был уничтожен. Очевидцы сняли мстительных пенсионерок на видео.

Инцидент произошел вечером 9 сентября на детской площадке в поселке Бегуницы.

"Им говоришь: "Бабушка столетняя!" А они специально бьют, и бьют, и бьют!" — упрекала собравшихся мальчишек пожилая женщина с пилой в руках.

Объясниться она решила только после того, как перепилила деревянные качели, мешавшие жителям соседнего дома. Родителей ребят, предлагавших обратиться к местным чиновникам с просьбой установить резинки, чтобы аттракцион не издавал шума, женщина и слушать не стала — ведь любые дополнения все равно бы не спасли пенсионерок от детских криков.

В администрации поселка, как отмечает 47news, теперь подсчитывают нанесенный ущерб. Не исключено, что пенсионерку через суд заставят оплатить восстановление качелей.