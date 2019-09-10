Новости Происшествия

Все видео этой рубрики
10 сентября 201917:49

Пенсионерки на глазах у детей распилили качели на площадке под Петербургом

YouTube

Детские крики и скрип качелей вынудили жительниц Волосовского района Ленинградской области взяться за пилу. Буквально за пару минут источник шума был уничтожен. Очевидцы сняли мстительных пенсионерок на видео.

 

Инцидент произошел вечером 9 сентября на детской площадке в поселке Бегуницы.

"Им говоришь: "Бабушка столетняя!" А они специально бьют, и бьют, и бьют!" — упрекала собравшихся мальчишек пожилая женщина с пилой в руках.

Объясниться она решила только после того, как перепилила деревянные качели, мешавшие жителям соседнего дома. Родителей ребят, предлагавших обратиться к местным чиновникам с просьбой установить резинки, чтобы аттракцион не издавал шума, женщина и слушать не стала — ведь любые дополнения все равно бы не спасли пенсионерок от детских криков.

В администрации поселка, как отмечает 47news, теперь подсчитывают нанесенный ущерб. Не исключено, что пенсионерку через суд заставят оплатить восстановление качелей.

Сейчас

17:15

В МИДе сменился статс-секретарь

16:03

В столичном метро введут фейсконтроль

15:52

Прокурор Дагестана занял аналогичную должность в Москве

15:31

Зона раскопок в Кремле расширится

14:30

Комиссия по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ займется Навальным и Соболь

14:08

Путин наградил артистов и общественных деятелей

14:04

Путин внес три кандидатуры на пост главы Крыма

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Вести.Экономика

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Сегодня

Растрата в 100 миллиардов: против сбежавших экс-владельцев Промсвязьбанка завели дело

Растрата в 100 миллиардов: против сбежавших экс-владельцев Промсвязьбанка завели дело

21 минута назад
ЦИК: передача пустых бланков Навальному - это преступление

ЦИК: передача пустых бланков Навальному - это преступление

27 минут назад
В МИДе сменился статс-секретарь

В МИДе сменился статс-секретарь

31 минута назад

Трансляции

18:50

Программа "60 минут"
20:00

Программа "Вести в 20:00"
23:25

Вечер с Владимиром Соловьевым

Завтра, 11 сентября

11:55

"Диалог" с Дмитрием Медведевым
Все трансляции
Поклонская предостерегла Сенцова от возвращения в Крым на танке

Поклонская предостерегла Сенцова от возвращения в Крым на танке

2 часа назад
Автосалон во Франкфурте: главные премьеры

Автосалон во Франкфурте: главные премьеры

20 минут назад
Ученые бьют тревогу: Тихий океан потеплел до опасного уровня

Ученые бьют тревогу: Тихий океан потеплел до опасного уровня

5 часов назад
Прокурор Дагестана занял аналогичную должность в Москве

Прокурор Дагестана занял аналогичную должность в Москве

1 час назад
Почему с возрастом мы набираем вес? Ответ найден

Почему с возрастом мы набираем вес? Ответ найден

1 час назад
Изменщик-многоженец: стало известно, почему жительница Камчатки утопила своих детей

Изменщик-многоженец: стало известно, почему жительница Камчатки утопила своих детей

3 часа назад
Активистка хотела спасти 16 кроликов, но в итоге убила сотню

Активистка хотела спасти 16 кроликов, но в итоге убила сотню

23 минуты назад
Россиянин добился разрешения на показ своих порнофильмов через Страсбург

Россиянин добился разрешения на показ своих порнофильмов через Страсбург

3 часа назад
"Повезло Самаре разом": Шнур подбодрил Билана после его выступления "под градусом"

"Повезло Самаре разом": Шнур подбодрил Билана после его выступления "под градусом"

6 часов назад
В столовой липецкой школы нашли червей в рисе

В столовой липецкой школы нашли червей в рисе

7 часов назад
Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

Владимир Спиваков и Денис Мацуев откроют XVII концертный сезон Дома музыки

2 часа назад
"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

"Гаврош-2019": в Москве покажут самые зрелищные детские спектакли Голландии

09.09.2019 15:06
Нужна помощь: Геру Балашова спасет протонная терапия

Нужна помощь: Геру Балашова спасет протонная терапия

09.09.2019 09:09
Заполярная рыбалка: белые ночи, тундра и хариус

Заполярная рыбалка: белые ночи, тундра и хариус

06.09.2019 15:06
Пенсионерки на глазах у детей распилили качели на площадке под Петербургом

Пенсионерки на глазах у детей распилили качели на площадке под Петербургом

11 минут назад
Убийство блогерши-эскортницы: ищут мужчину, с которым она собиралась в Амстердам

Убийство блогерши-эскортницы: ищут мужчину, с которым она собиралась в Амстердам

31 минута назад
"Здорово и вечно": в память о Егоре Летове музыканты записали трибьют-альбом

"Здорово и вечно": в память о Егоре Летове музыканты записали трибьют-альбом

1 час назад
С 1 октября Украина избавится от 1, 2 и 5 копеек

С 1 октября Украина избавится от 1, 2 и 5 копеек

1 час назад
В столичном метро введут фейсконтроль

В столичном метро введут фейсконтроль

1 час назад
Основатель Alibaba Джек Ма покинул пост главы совета директоров

Основатель Alibaba Джек Ма покинул пост главы совета директоров

1 час назад
Зона раскопок в Кремле расширится

Зона раскопок в Кремле расширится

2 часа назад
Прокуратура Болгарии обвинила главу "Русофилов" в шпионаже

Прокуратура Болгарии обвинила главу "Русофилов" в шпионаже

2 часа назад
Водитель Tesla уснул за рулем на скорости почти 100 км/ч

Водитель Tesla уснул за рулем на скорости почти 100 км/ч

2 часа назад
В Петербурге сын вернулся к матери после того, как его кремировали

В Петербурге сын вернулся к матери после того, как его кремировали

2 часа назад
В Казани неизвестные запустили коптеры и снимают, что происходит в квартирах

В Казани неизвестные запустили коптеры и снимают, что происходит в квартирах

2 часа назад
Холодный дракон северных ветров: изучены останки одного из крупнейших летающих существ

Холодный дракон северных ветров: изучены останки одного из крупнейших летающих существ

2 часа назад
В Аргентине родился теленок-мутант с человеческим лицом

В Аргентине родился теленок-мутант с человеческим лицом

3 часа назад
Новый "гуглофон" сможет фотографировать звёзды и дожидаться ответа оператора

Новый "гуглофон" сможет фотографировать звёзды и дожидаться ответа оператора

3 часа назад
Создатель "Форсажа" готовит ремейк боевика "Без лица"

Создатель "Форсажа" готовит ремейк боевика "Без лица"

3 часа назад
Путин наградил артистов и общественных деятелей

Путин наградил артистов и общественных деятелей

3 часа назад
Станислав Черчесов: все решится в московском матче с шотландцами

Станислав Черчесов: все решится в московском матче с шотландцами

3 часа назад
Употребление куриного мяса может привести к развитию рака

Употребление куриного мяса может привести к развитию рака

3 часа назад
Путин внес три кандидатуры на пост главы Крыма

Путин внес три кандидатуры на пост главы Крыма

3 часа назад
На Тайване пара смогла пожениться только в момент смерти невесты

На Тайване пара смогла пожениться только в момент смерти невесты

4 часа назад
Никаких ударов не наносили. Минобороны опровергло обвинения зарубежных СМИ

Никаких ударов не наносили. Минобороны опровергло обвинения зарубежных СМИ

4 часа назад
Госдолг России стал отрицательным впервые после введения санкций

Госдолг России стал отрицательным впервые после введения санкций

4 часа назад
Сосредоточиться на законах прямого действия: Госдума открыла осеннюю сессию

Сосредоточиться на законах прямого действия: Госдума открыла осеннюю сессию

4 часа назад
"Да, это мои волосы": Трамп похвастался новой прической

"Да, это мои волосы": Трамп похвастался новой прической

4 часа назад
Песков: Смоленков, которого называют американским шпионом, работал в Кремле

Песков: Смоленков, которого называют американским шпионом, работал в Кремле

5 часов назад
Жительница Тюмени вступила в поединок с парковочным шлагбаумом. Видео

Жительница Тюмени вступила в поединок с парковочным шлагбаумом. Видео

5 часов назад
Рада приняла закон об импичменте президента

Рада приняла закон об импичменте президента

5 часов назад
О необходимости прививок родителей будут оповещать по телефону

О необходимости прививок родителей будут оповещать по телефону

5 часов назад
В Югре грибник оставил спутницу наедине с медведем и убежал

В Югре грибник оставил спутницу наедине с медведем и убежал

5 часов назад
В Нижнем Новгороде объект культурного наследия обрушился из-за "усталости"

В Нижнем Новгороде объект культурного наследия обрушился из-за "усталости"

5 часов назад
Овечкин разбил нос, упав с велосипеда

Овечкин разбил нос, упав с велосипеда

5 часов назад
Бывшая жена Чернышева: Петр сделает все, чтобы поддержать Заворотнюк

Бывшая жена Чернышева: Петр сделает все, чтобы поддержать Заворотнюк

6 часов назад
Названы продукты, которые нельзя мыть

Названы продукты, которые нельзя мыть

6 часов назад
Мужчина прикинулся арендатором и ограбил риелтора

Мужчина прикинулся арендатором и ограбил риелтора

6 часов назад
Вести.net: Роскомнадзор обвинил Facebook и Google во вмешательстве в российские выборы

Вести.net: Роскомнадзор обвинил Facebook и Google во вмешательстве в российские выборы

6 часов назад
"Бегите оттуда!": в Геленджике вспыхнул центральный рынок

"Бегите оттуда!": в Геленджике вспыхнул центральный рынок

7 часов назад

Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере

Подписаться Отменить подписку