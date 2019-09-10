Грушко: Россия может ответить на любую ракетную угрозу

У России есть возможность оперативно и адекватно отреагировать на любые угрозы, связанные с ракетными испытания других государств. Как раз сейчас идет работа над таким "ответом". Она пока не закончена, но уже находится на "достаточно продвинутой стадии", заявил агентству ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Что касается размещения ракет средней и меньшей дальности, то пока НАТО не разворачивает свои комплексы, Россия тоже воздержится от этого шага, добавил Грушко.

Представитель МИД считает, что европейцы должны быть против превращения своих стран в платформу для установки и запуска американских ударных комплексов. Впрочем, в НАТО пока заявили, что новых ракет с ядерными боеголовками размещать не собираются. Россия восприняла этот сигнал, отметил Грушко.



Напомним, 18 августа Штаты испытали сухопутную крылатую ракету Tomahawk. Договор о ракетах средней и меньшей дальности запрещал создание и размещение подобного вооружения, однако 2 августа Штаты объявили о выходе из соглашения.

Более того, в конце 2019 года Пентагон планирует испытать новую баллистическую ракету средней дальности, похожую на ликвидированный Pershing II.