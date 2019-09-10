В Нижегородской области загорелся ангар с ГСМ

Ангар для хранения горюче-смазочных материалов загорелся в Богородском районе Нижегородской области.

Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления МЧС по региону, подчеркнув, что пожарные расчеты выехали на место ЧП.

Площадь возгорания составляет 10 тысяч квадратных метров. Пожару присвоена вторая степень сложности.