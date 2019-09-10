Евгений Малкин хочет продлить контракт с "Питсбургом"

Нападающий "Питсбург Пингвинз" Евгений Малкин заявил, что планирует подписать с клубом новый трехлетний контракт. Действующее соглашение истекает через три года.

Евгений Малкин выступает за "пингвинов" с 2006 года. За это время российский нападающий трижды выигрывал Кубок Стэнли. "Я хочу играть за "Питсбург" и дальше. Планирую подписать новый контракт сроком на три года", — приводит слова Малкина "Спорт-Экспресс".

"Я хочу выиграть четвертый Кубок Стэнли. Никому из российских хоккеистов это не удавалось. Я хочу быть первым", — добавил Евгений.