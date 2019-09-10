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10 сентября 201919:19

Услуги Болтона больше не нужны. Трамп уволил советника по нацбезопасности

EPA

Президент США Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона. Глава государства написал в своем микроблоге Twitter, что категорически не соглашался со многими предложениями своего советника.

9 сентября Трамп сказал Болтону, что Белый дом больше не нуждается в его услугах и попросил уволиться. Советник ушел в отставку утром 10 сентября. Президент поблагодарил его за службу и пообещал на следующей неделе назвать имя преемника Джона Болтона.

Пост советника президента США по национальной безопасности Джон Болтон занял в апреле 2018 года. Он известен, прежде всего, своим жестким отношением к России, Ирану, Кубе и КНДР и считает, что с этими странами нельзя договариваться.

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