Задачи президента, споры о бюджете, новая комиссия: какие планы у осенней сессии Госдумы

В Госдуме во вторник, 10 сентября, стартовала осенняя сессия. На первом же пленарном заседании депутаты рассмотрели ряд важных вопросов. В ближайших планах — работа над федеральным бюджетом на трехлетнюю перспективу. В списке первоочередных — законы, необходимые для реализации послания президента и национальных проектов. Также в Думе принято постановление о работе новой стуктуры — комиссии, которая займется расследованием фактов зарубежного вмешательства во внутренние дела страны.

На короткую (всего четыре месяца) сессию после коротких каникул депутаты идут уже с пачками бумаг. Осенью палате предстоят споры о бюджете. В руках Сергея Неверова фракционные наработки.

"Самый главный приоритет — это бюджет, потому что в него мы закладываем все обязательства государства по поддержке наших граждан в части социальных вопросов. Мы обязательно в бюджете должны увидеть все наши приоритетные, национальные проекты", — рассказал заместитель председателя Госдумы России, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов.

Геннадий Зюганов в Госдуму возвращается с Орловщины. Отпуск на малой родине — традиция. Он поделился, что ему подарили букет из урожая.

У коммунистов на повестке тоже бюджет. С целями они не спорят, а вот идти к ним предлагают по-своему. Руководитель фракции КПРФ в Госдуме России Геннадий Зюганов заявил:

"Главные задачи сформулированы в послании президента — выйти на мировые темпы, войти в пятерку самых развитых экономик. Полностью поддерживаем эти задачи, но чтобы их решать, надо иметь минимум уже в следующем году бюджет в 25 триллионов. Для этого мы подготовили двенадцать законов и порядок их принятия".

Орловская область, кстати, выбрала в Госдуму одного из четырех новых депутатов. Трое пополнят фракцию большинства, еще один отправится в ряды ЛДПР.

"У нас блестящая победа в Хабаровском крае. Большинство в заксобрании, в городской Думе Хабаровска — блестящий успех. В целом мы увеличили количество голосов за всех депутатов ЛДПР по стране", — рассказал руководитель фракции ЛДПР в Госдуме России Владимир Жириновский.

Доволен кампанией и Сергей Миронов. В "Справедливой России" работать над законами, буквально засучив рукава, начинают еще до официального старта сессии.

"Мы впервые будем иметь наших депутатов в Московской городской Думе. Впервые мы будем иметь депутата в Госсовете Республики Марий Эл. Впервые у нас появились депутаты в собрании Севастополя", — заявил руководитель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме России Сергей Миронов.

За тем, чтобы выборам и вообще стране не мешали извне, теперь проследит специальная комиссия. Изучать факты иностранного вмешательства станут 12 депутатов во главе с Василием Пискаревым.

Де-факто в комиссии работают уже три недели и даже успели позвать в Госдуму руководителей Deutsche Welle и экс-посла США Джона Хантсмана. День выборов принес и новый материал для изучения — незаконная агитация на площадках Google и Facebook. Поводов столько, что созвать комиссию все политические силы в палате решили единогласно.

У фракций десятки инициатив. В новом созыве каждая может внести по четыре как приоритет — их палата рассмотрит обязательно. А есть ведь еще предложения президента, правительства. В итоге один лишь список законодательных планов на сессию занимает 70 листов, а всего в портфеле Госдумы 1311 документов.

В первую очередь — задачи президента. Реализация послания и нацпроекты потребуют от депутатов принять почти полсотни законов. Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил:

"Для нашей страны они являются, по сути, судьбоносными, если мы эффективно сможем их реализовать. Мы убедительно просим сделать все возможное, чтобы правительство ускорило внесение законопроектов, связанных с реализацией послания президента и национальных проектов".

А еще председатель Думы призвал активнее работать с бизнесом и создавать для него условия, чтобы в развитии регионов государственным деньгам помогали частные. Тогда и споров о бюджете будет меньше.