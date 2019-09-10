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10 сентября 201921:31 Дарья Григорова

Подробности срежиссированного русофобского скандала в Болгарии

Подробности срежиссированного русофобского скандала в Болгарии

В Болгарии пытаются устроить антироссийский скандал. Руководителей местного движения "Русофилы" обвинили в шпионаже. Активистов, выступающих за сближение с Россией, задержали и допрашивали несколько часов подряд. Претензии настолько абсурдны, что сомнения выразил даже президент Болгарии.

Болгарского общественника Николая Малинова искали несколько часов. Телефон отключен, на телевизионный эфир не пришел.

Оказалось, председателя неправительственной организации "Русофилы", выступающей за укрепление отношений между нашими странами, прокуратура задержала по обвинению в шпионаже. Известно, что сейчас Николая Малинова выпустили под залог и подписку о невыезде. Но в скудном заявлении прокурора несмотря на всю серьезность обвинений нет подробностей, как и информации о другом задержанном — это заместитель Малинова, Милен Чакыров.

Обыски прошли также в доме у секретаря организации и главного редактора газеты "Дума" Юрия Борисова. Несколько членов организации допросили в качестве свидетелей.

"Меня вызвали в качестве свидетеля, допрос продолжился 5 часов. Конечно, подробности являются следственной тайной, но у меня сложилось впечатление, что речь идет о политическом, хорошо срежисированном спектакле", — рассказала Ваня Добрева, член исполнительного бюро национального движения "Русофилы".

Основная цель "Русофилов", как гласит сайт организации, "процветание Болгарии через развитие сотрудничества с Россией".

Николай Малинов за свою общественную деятельность по укреплению отношений между нашими странами награжден российскими государственными наградами — медалью Пушкина и орденом Дружбы.

"На данный момент расследование в отношении Николая Малинова по подозрению в шпионаже, продолжается. Мы считаем, что он собирал данные о болгарской внешней политике. Он поставлял информацию организациям, которые базируются на территории Российской Федерации", — заявил Сотир Цацаров, главный прокурор Болгарии.

Среди этих организаций прокуроры называют российский институт стратегических исследований. Ранее его уже ранее пылись обвинить Соединенные Штаты — в пресловутом вмешательстве в американские выборы, но все заявления так и остались бездоказательными. Теперь — новая попытка уже в другой стране. Бывшему директору института стратегических исследований генералу Леониду Решетникову болгарские власти на 10 лет запретили въезд в страну.

"Это, наверное, означает, что те люди, которые и в Болгарии выступают за укрепление российско-болгарских отношений, они преследуются и ищутся люди, которых можно обвинить и в России", — отметил Решетников.

В происходящее сейчас в Болгарии уже вмешался президент страны Румен Радев. Он потребовал от прокуратуры неоспоримых фактов по столь тяжелым обвинениям.

"Если следствие не представит неоспоримых фактов, то останется сомнение, не были ли болгарские органы власти использованы в срежиссированном внешнеполитическом сценарии", — заявил он.

По совпадению именно сейчас между Болгарией и Россией вновь начался диалог о реализации совместных проектов. Болгарские предприниматели, и без того страдающие от санкционной войны с Россией, обеспокоены.

" Продолжение газопровода по территории Болгарии также реализуемо, но определенные силы всеми возможными способами пытаются саботировать этот процесс", — говорит Васил Василев, бизнесмен.

Задержания в Софии прошли в один день с открытием выставки, посвященной 75-летию освобождения Восточной Европы от немецко-фашистских захватчиков. Несмотря на скандальные заявления болгарского МИДа, назвавшего освобождение Болгарии советской оккупацией — выставка имеет огромный успех среди жителей Софии. Задержания общественников, которые выступают за диалог с Россией, многие восприняли как прямую угрозу.

"Одна из целей — запугать в Болгарии людей, которые любят Россию", — полагает Станислав Станилов, заместитель председателя национального движение "Русофилы".

Этот урок Болгарии необходимо усвоить до 27 октября, когда в стране состоятся выборы в местные органы власти. Один из фаворитов — Болгарская социалистическая партия, которая, как и общество "Русофилов", выступает за дружественные отношения с Россией.

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