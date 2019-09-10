Жена Бута беспокоится о плохом питании мужа и надеется на его освобождение

10 сентября власти США разрешили Виктору Буту свидания с семьей. Первая за почти 8 лет встреча должна состояться в тюрьме штата Иллинойс на следующей неделе — 18-го сентября. Добиться этого жене и дочери осужденного предпринимателя помогли российские дипломаты. Какие условия поставили американцы?

Временным домом для семьи Виктора Бута в Нью-Йорке стало российское генеральное консульство. Здесь на Манхэттене Алла и Елизавета Бут рассказали журналистам о планах на свою поездку в США. Отца и мужа они не видели восемь лет.

Этот визит вряд ли бы состоялся без помощи наших дипломатов. Именно благодаря их усилиям семье Бута все-таки разрешили дополнительные свидания. По правилам посещать заключенных в тюрьме Марион можно только два раза в неделю.

Виктор Бут — человек редкого мужества. Его не сломили ни провокации спецслужб США в Бангкоке, ни жесткость американской тюремной системы. На протяжении пяти лет гулять Виктору приходилось только во внутреннем дворе-колодце — клочок неба над головой. В камере тоже было непросто. Он находился среди ваххабитов, в блоке на 32 человека.

Из бытовых вопросов Аллу Бут сейчас беспокоит то, как питается ее муж. Еда в тюрьме по-американски калорийная, но с витаминами проблема. Годы на такой пище подрывают здоровье Виктора.

"Я просила уполномоченную Москалькову, чтобы разрешили ему зеленую грядку. Виктор ест травы, чтобы восполнить баланс витаминов", — поделилась Алла Бут.

Как-то разнообразить рацион гостинцами из России тоже не получится — все передачи под запретом. Условия в тюрьме очень жесткие. Нельзя проносить даже фотографии.

Аллу Бут, конечно, спросили, есть ли у нее надежда на освобождение мужа. "Надежда есть всегда", — ответила она. Но те, кто затевал этот процесс, слишком многое поставили на карту.

Уже на следующей неделе Алла и Елизавета отправятся в Сент-Луис. Оттуда ближе всего до городка Мэрион, где находится тюрьма. Свидания там будут начинаться в 10 утра и заканчиваться примерно к двум часам дня. Остальные детали расписания пока утрясают.