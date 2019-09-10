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10 сентября 201921:40 Полина Ермолаева

Раскопки загадок Кремля: в центре Москвы найдена посуда - ровесница Рима

Раскопки загадок Кремля: в центре Москвы найдена посуда - ровесница Рима

Площадь археологических раскопок на территории Кремля будет увеличена. Президент подписал поручения о расширении научных изысканий. Ученые получили возможность детального изучения не только Большого сквера, но и участка между Большим Кремлевским дворцом и церковью Двенадцати апостолов. Настолько масштабные научные раскопки в Кремле проходят впервые. И впервые за работой ученых и археологов могут открыто наблюдать все желающие. Какие тайны могут скрывать вековые пласты?

История детективная, не иначе — как богато украшенный янтарем и гранатами оклад иконы XVII века мог оказаться в слое строительного мусора XVIII века, где его и обнаружили археологи.

"Это Московская Русь во всей красе, — восхищается находкам директор Института археологии РАН Николай Макаров. — Это стиль и эстетика Московской Руси XVII века в этом предмете. Во время пребывания французский войск в Кремле оклады сдирались. Но не будем во всем винить французов, нам не известны все обстоятельства".

А это уже предыстория Кремля: из раннего железного века — глиняные черепки. Из найденного археологами сосуда пили, когда до начала исторической Москвы оставалась еще тысяча лет.

"Эти люди — ровесники Рима. Хотя, конечно, это другая лесная культура оформление поверхности сетчатым штампом. Чешуя такая, будто бы бугристость, неровность. Это нравилось", — поясняет Николай Макаров.

Еще удивительные находки — стеклянные браслеты по моде XII века и наконечники для стрел с насечками неизвестного назначения. Это уже наследие разрядного, то есть военного приказа. Он среди прочих и располагался в XVII веке в здании на территории Кремля с мощным фундаментом из дикого камня.

В историю археологи углубляются: уже на уровне 3,5 метра — это погружение в начало XVI века.

"Остатки печки глинобитной, — показывает заведующий отделом средневековой археологии Института археологии РАН Владимир Коваль. — Это сейчас из кирпича делают. А в русском Средневековье кирпича не было для строительства. Все Средневековье прожили с этими печками и не вымерли русские люди!"

Обнаружили и обгоревшую древесину. Что это: бытовой пожар, обычное, как писали иноземцы, для Москвы XVI века дело, или следы Девлет-Гирея и его захвата Москвы?

Немало кремлевских загадок остаются неразгаданными. Например, предназначение глубокого тесноватого подвала: был ли это ледник для хранения продуктов или холодная яма для провинившихся?

И ведь каждый сантиметр земли готовит новые вопросы и открытия. 20 сентября археологи завершают летний сезон. Но горизонты раскопок только расширяются.

В июне 2019 года здесь был президент России Владимир Путин. Тогда ученые и попросили о расширении площади изысканий. 10 сентября даны поручения президента о возможности изучения не только Большого Кремлевского сквера, но и участка между Большим Кремлевским дворцом и церковью Двенадцати апостолов — важнейший шаг в изучении истории государства российского. Столь масштабные научные раскопки в Кремле проходят впервые и остаются открытыми для всех посетителей.

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