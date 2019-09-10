Шубенков стал вторым во встрече сборных Европы и США

Российский легкоатлет Сергей Шубенков занял второе место в забеге на 110 метров с барьерами в рамках матчевой легкоатлетической встречи между командами Европы и США. Турнир проходит в белорусском Минске.

Шубенков преодолел дистанцию за 13,39 секунды, чем принес европейской сборной семь очков. Победу одержал также представитель Старого света испанец Орландо Ортега – его результат составил 13,21 секунды. Замкнул тройку лучших американец Фредди Криттенден (13,43).

На данный момент сборная Европы опережает команду США, набрав 352 очка. У американских легкоатлетов 325 баллов. Во вторник состоятся заключительные 19 видов программы.