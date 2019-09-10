Синоптики обещают Москве очень теплую осень

Аномально тёплую осень обещают столичному региону синоптики. Климатическая норма первой половины сентября уже превышена на пять градусов. Погожие дни обрадовали не только москвичей, но и предпринимателей — для них это возможность компенсировать убытки, которые принесли летние капризы природы.

Деревья медленно начинают желтеть. На водной глади — пара уток, мечтающих о скором перелёте. Всё кажется, идёт своим чередом. Но спокойствие засыпающей природы нарушает нестандартная картина.

"Вода просто превосходная. Это не сентябрь. Это месяц май!" – радуется купающийся молодой человек.

А точнее — июль! Воздух сегодня днём прогрелся до плюс 25! И хотя рабочий день, а на календаре осень, городские пляжи заполнены людьми. Берут реванш у сентября за холодное лето 2019-го.

"Вы, наверное, пытаетесь собраться духом, чтобы зайти в воду? Уже заходили? Да! И как? — Ну сейчас уже нормальная, вчера была прохладная. — А реально сейчас загореть? — Мы надеемся! Вот лежим до упора! Пока не загорим, не уйдём!", — из беседы с отдыхающими.

Аномальное тепло для владельцев летних кафе — шанс получить нежданную прибыль.

"Сейчас великолепная погода, все к нам приходят. И вот все просят квас! И вот мы всё время наливаем квас-квас, мороженое все хорошо кушают!" – говорит продавщица.

Есть чему радоваться! Экономисты уже подсчитали: из-за холодной погоды, которая держалась в столичном регионе большую часть лета, продажи воды, кваса и мороженого снизились почти на 30%.

"Лето, действительно, было холоднее, чем мы все хотели. И продажи, в первую очередь уличные — они, конечно, были существенно ниже. чем ожидалось", — отметил Ильшат Рахимов, генеральный директор производства мороженого.

Для фермеров жаркий сентябрь тоже подарок. Убирать урожай можно неторопливо и тщательно. И за счет этого компенсировать последствия дождливого лета. Пшеницы, кукурузы, гороха и ячменя все равно на четверть меньше, чем ждали. Зато уродился картофель и капуста. А морковь вымахала под 30 сантиметров!

В плюсе после зябкого лета остались торговые центры. Их прибыль выросла на 5%. И столичные кинотеатры. Несмотря на сезон отпусков, в холодные дни в залах были аншлаги.

"В этом году какой-то феноменальный наплыв людей, прирост к прошлому году у нас составил 40%. Чуть-чуть похолодает, дождик, и они сразу идут в кино", — говорит Анна Титова, директор по репертуарному планированию кинотеатра.

Причина того, что лето и осень поменялись местами — многочисленные антициклоны. Сейчас такой пришел в регион из Скандинавии.

"Мы сейчас находимся в условиях устойчивого выноса тёплых воздушных масс, приходящих с юга-востока. Температура выше примерно градусов на 5. Мало того, что сентябрь очень жаркий, он ещё и очень сухой. За месяц выпал всего 1 мм осадков. А норма в Москве — 63!", — рассказал Михаил Лукощенко, ведущий научный сотрудник кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Ученые уже подсчитали: за последние 30 лет климат в Подмосковье потеплел в среднем на 3 градуса. Нулевые температуры отступили ко второй половине ноября. Этот сентябрь уже превысил температурную норму на 5 градусов. К выходным в столице может немного похолодать, но ненадолго. Есть время погреться перед зимой.