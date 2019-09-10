Суд удовлетворил иск "Мосгортранса" к Навальному и Соболь

Коптевский суд Москвы удовлетворил иск на 1,2 миллиона рублей ГУП "Мосгортранс" к организаторам несанкционированной акции 27 июля в центре Москвы.

Как передает ТАСС, такое решение приняла Вера Петрова, отклонив иск против одного из соответчиков, Георгия Албурова.

В отношении же блогера Алексея Навального, незарегистрированных кандидатов на выборах депутатов Мосгордумы Юлии Галяминой, Ивана Жданова, Владимира Милова, Любови Соболь, Александра Соловьева, Олега Степанова и Ильи Яшина иск удовлетворен полностью и деньги будут взысканы со всех солидарно.

Выступая в суде, адвокат одного из ответчиков, Александра Соловьева, Сергей Бадамшин заявил, что истцами не представлены доказательства того, что его подзащитный и его соответчики 27 июля перекрывали и призывали перекрывать дороги в центре Москвы. Защитник отметил, что вызывают вопросы и документы по методике расчета убытков.

По его мнению, "иск направлен не на возмещение ущерба и восстановление права, а на злоупотребление правом, на нарушение права тех людей, которые вышли выразить свое несогласие с политикой градоначальника".

В ходе прений сторон представители "Мосгортранса" сообщили, что в суде полностью доказали существо и размер ущерба.

Помимо "Мосгортранса" иск к предполагаемым организаторам несанкционированного митинга подало ГБУ "Автомобильные дороги" на общую сумму 11,468 миллионов рублей, а также ряд других организаций. Общая сумма ущерба оценивается в 100 миллионов рублей.