Майк Помпео раскритиковал статьи о вывозе американского агента из России

Госсекретарь США Майк Помпео видел публикации в прессе об эвакуации из России агента американских спецслужб. Но, прокомментировал он, эти сообщения в значительной степени неточны, более того — вопиюще фактологически неправильны.

Такое заявление в Белом доме Майк Помпео сделал со знанием дела, отмечает ТАСС, Помпео в прошлом – директор ЦРУ. Он добавил, что делает подобные заявления в крайних случаях: лишь тогда, когда нечто, на его взгляд, создает угрозу людям или невероятный риск для Соединенных Штатов Америки.

Возглавлявший ЦРУ с января 2017 по апрель 2018 года отказался подтверждать сведения о личности ценного агента, вывезенного из России из-за риска разоблачения в 2017 году.

По версии The New York Times, агент был одним из наиболее влиятельных и высокопоставленных источников в Москве. Он занимал должность, которая обеспечивала ему доступ в Кремль на высочайшем уровне, добавил телеканал CNN.

Эта информация ставит под угрозу жизни людей, предупредила пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Журналисты быстро установили личность агента. Предположительно, это Олег Смоленков. Он работал в российском посольстве США, а затем работал в администрации президента России. А сейчас, якобы, проживает в особняке за миллион долларов в штате Вирджиния.

То, что такой сотрудник в Кремлевской администрации был, подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, Смоленков был уволен внутренним распоряжением. Песков тоже раскритиковал публикации американских СМИ. Он назвал жанр этих публикаций – "криминальное чтиво".