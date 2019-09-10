Из-за воздушной тревоги премьера Израиля эвакуировали со сцены во время выступления

Телохранители прервали предвыборную речь Биньямина Нетаньяху из-за воздушной тревоги. Премьер-министр выступал на предвыборной встрече с активистами партии Ликуд в городе Ашдоде, передает телеканал "Россия 24". Премьера отвели в защитное помещение.

Прервав выступление, Нетатьяху призвал собравшихся к спокойствию.

Также сигнал тревоги прозвучал в городе Ашкелон. Сообщается о двух ракетах, запущенных из сектора Газа. Они были перехвачены израильской системой ПВО "Железный купол", передает РИА Новости.

Ранее Нетаньяху выступил с телеобращением, в котором обещал распространить суверенитет страны на Иорданскую долину.