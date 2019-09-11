Увольнение Болтона: бардак в Белом доме или законное право Трампа?

Дональд Трамп уволил советника по национальной безопасности Джона Болтона, также известного по прозвищу "Ястреб". Официальные причины не озвучены, но есть версия, что последней каплей стала отмена переговоров с движением "Талибан" (запрещено в РФ) и руководством Афганистана, на которых Трамп хотел быть модератором.

Американский президент сообщил, что уже на следующей неделе будет известно имя нового кандидата на этот пост. В то же время агентства со ссылкой на пресс-службу Белого дома сообщают, что исполняющим обязанности советника по нацбезопасности станет его нынешний заместитель Чарльз Капперман.

Госсекретарь США Майк Помпео во время брифинга заявил, что внешняя политика Штатов вряд ли изменится после этой отставки. И подчеркнул, что с Болтоном они часто расходились во мнении. "Мы все высказываем свое мнение, — приводит слова Помпео телеканал "Россия 24". — Много раз мы с господином Болтоном были не согласны, это точно. Но это свойственно многим людям, с которыми я общаюсь. Завтра я пойду к президенту, чтобы обсудить причины, по которым он это решение принял. Но я бы сказал так: президент имеет право окружать себя теми людьми, работать с теми людьми, с которыми сам хочет".

Вместе с Помпео в брифинге участвовал министр финансов США Стивен Мнучин. Журналисты спросили его о неразберихе в Белом доме. "Скажите, пожалуйста, отставку Болтона можно считать бардаком в администрации?" – спросили они. "Совершенно нет! Вообще это самый нелепый вопрос, который я когда-либо слышал", — заявил Мнучин в ответ.

Для американской прессы увольнение Болтона не стало неожиданностью. Ранее появлялись сообщения, советник Трампа больше не участвует в ключевых переговорах.

Болтон занимал должность с 2018 года. А до этого был постпредом Штатов при ООН во время президентства Буша-младшего. Также он работал замом госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности.