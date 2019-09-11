Алексей Копайгородский стал новым мэром Сочи

Новым мэром Сочи стал 34-летний Алексей Копайгородский. Выбирали градоначальника по новым правилам — голосованием в Городском собрании. Кандидатуру Копайгородского поддержали все депутаты, принимавшие участие в заседании. Раньше он работал в администрации Краснодарского края, был вице-губернатором.

Прежний мэр Сочи Анатолий Пахомов, который занимал эту должность более 10 лет, пожелал преемнику в том числе сохранить город на лидирующих позициях в сфере туризма, передает телеканал "Россия 24".