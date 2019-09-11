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11 сентября 201900:01

Пожар на складе ГСМ под Нижним Новгородом тушат с помощью специальных поездов

К месту пожара в Нижегородской области прибыли два специальных поезда. В общей сложности они доставили более 200 тонн воды и пенообразователя.

В промзоне возле поселка Дружный вот уже несколько часов горит склад горюче-смазочных материалов. Распространение огня удалось остановить, сообщает телеканал "Россия 24". По данным МЧС, площадь пожара составляет 5 тысяч квадратных метров. Как сообщили в региональном минздраве, пострадали два человека. Роспотребнадзор проверяет уровень загрязнения воздуха в районе ЧП.

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