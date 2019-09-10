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10 сентября 201923:58

Четыра гола Роналду помогли Португалии разгромить Литву на выезде

EPA

На футбольных полях Старого света подходят к завершению очередные матчи отборочного этапа чемпионата Европы-2020. В одном из матчей сборная Португалии не оставила шансов команде Литвы, разгромив соперника на его же поле. Встреча завершилась со счетом 5:1 в пользу португальцев.

Главным героем матча стал капитан Португалии Криштиану Роналду. Он отправил в ворота литовцев сразу четыре мяча, а еще один гол в активе Вилльяма Карвальо. Автором единственного ответного мяча у Литвы стал Витаутас Андрюшкявичюс.

Таким образом, Португалия добилась второй победы в отборе к Евро-2020, и набрала восемь очков в группе "В". Эти показатели позволяют ей идти на втором месте, уступая лишь Украине (13 очков и первое место). Литва же с одним баллом замыкает таблицу.

В остальных встречах дня были зафиксированы следующие результаты: Черногория – Чехия (0:3), Люксембург – Сербия (1:3), Молдавия – Турция (0:4), Франция – Андорра (3:0).

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