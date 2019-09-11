Счетная палата: при проверке бюджета-2018 выявлены нарушения на 426 млрд рублей

По сообщению Счетной палаты, при проверке исполнения бюджета за 2018 год были выявлены нарушения на 426,2 миллиарда рублей.

Это на 121,1 миллиарда рублей (на 22,1 процента) меньше, чем в 2017 году, передает ТАСС.