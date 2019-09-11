Украинские футболисты не смогли обыграть Нигерию

Сборная Украины не футболу сыграла вничью с командой Нигерии в товарищеском матче, который проходил в украинском городе Днепр. Встреча, проходившая на стадионе "Днепр-Арена", завершилась со счетом 2:2.

Нигерийцы уже в первом тайме отправили в ворота украинцев два гола благодаря усилиям Джо Арибо и Виктора Осимхена, реализовавшего пенальти. Отыгрались подопечные Андрея Шевченко уже во второй половине игры. Буквально за две минуты "жовто-блакитные" превратили 0:2 в 2:2. Голы на счету Александра Зинченко и Романа Яремчука.

Отметим, что в своей группе в отборе к чемпионату Европы сборная Украины является лидером, набрав 13 очков. В пяти матчах украинские футболисты ни разу не проиграли и опережают преследующих их португальцев на пять очков. Правда у тех сыграно на один матч меньше.

Следующий матч сборная Украины проведет как раз в рамках квалификации Евро-2020, когда на домашнем стадионе сыграют с Литвой. Матч состоится 11 октября.