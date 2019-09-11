Российские легкоатлеты обыграли США в составе сборной Европы

Легкоатлеты из России приняли активное участие в победе сборной Европы над командой США в легкоатлетической матчевой встрече, которая состоялась в Минске. За европейскую команду выступали шесть российских легкоатлетов.

Обыграть Штаты сборной Старого света помогали прыгунья в высоту Мария Ласицкене, барьерист Сергей Шубенков, прыгун в высоту Илья Иванюк, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова, бегунья Полина Миллер и метатель молота Денис Лукьянов.

Совместными усилиями легкоатлеты Европы выиграли встречу, набрав 724,5 очка. США, в свою очередь, довольствовались 601,5 баллами.