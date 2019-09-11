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11 сентября 201905:24

Порье рассчитывает на бой против Макгрегора

Американский боец смешанного стиля Дастин Порье после поражения от действующего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова поделился своими пожеланиями относительно следующего соперника по UFC. Американец намерен провести бой с ирландцем Конором Макгрегором.

"Я думаю, что мой бой против Конора на данный момент имеет большой смысл", — написал в своем Twitter-аккаунте Порье. В ответ на это Макгрегор ответил в своем стиле: "Я разобрался бы с тобой за 90 секунд, брат. И тебе бы следовало говорить мое имя с большим уважением. Макгрегор — не следующий. Макгрегор – это всегда цель. Скажи это сейчас, и я подумаю об этом".

Твит Макгрегора был сопровожден хэштегом "Убрать за 90 секунд", чем ирландец намекнул Порье на их предыдущий бой в 2014 году, когда представитель Ирландии одержал победу над американцем менее чем за две минуты.

Напомним, что накануне Порье потерпел поражение в титульном бое против Нурмагомедова в третьем раунде после удушающего приема со стороны российского бойца. Ровно также досрочно был повержен Хабибом и сам Макгрегор в октябре 2018 года.

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