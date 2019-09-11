Федор больше не сможет полететь в космос

Судьба робота Федора решится после проведения тестовых испытаний. Они начнутся сегодня, 11 сентября, и продлятся несколько дней.



Тесты будут проводиться в Ракетно-космической корпорации "Энергия". Туда робота доставили накануне после возвращения на Землю. Специалистам предстоит проанализировать данные, которые записаны на носителе информации.

При этом, по словам разработчика, Федор больше не сможет проходить испытания в космосе. Возможно, он станет экспонатом в музее или образцом для отработки технологий копирующего управления. Робот Федор находился на борту космического корабля "Союз". Он пристыковался к МКС 27 августа 2019 года, напоминает телеканал "Россия 24".